Вперше в історії клубу: Палкін пояснив, чому Шахтар продав футболіста у російський клуб

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін поділився думкою щодо переходу захисника Марка Мампассі до московського Локомотиву.

Палкін заявив, що батьки футболіста були серйозно налаштовані на перехід Марка до московського клубу.

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"Були у мене складні переговори із його батьками, вони хотіли піти. У них така ситуація була: "Або ви нам даєте можливість бути у першій команді та грати, або ми хочемо піти, середнього не дано", – почав він.

Руху для маневру особливо не було. Я розумів, що має рік контракту, через півроку вже залишалося б зовсім нічого. Вирішили прийняти пропозицію Локомотива та продати його. Це перший раз в історії клубу, коли футболіста з академії безпосередньо продають за такі гроші,

– сказав Палкін.

Що відомо про Мампассі та його трансфер