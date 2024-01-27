Впав від болю на газон: Лунін отримав травму у матчі чемпіонату Іспанії – фото

Голкіпер мадридського Реалу Андрій Лунін допоміг своїй команді здобути перемогу над Лас-Пальмасом. Після фінального свистка стало зрозуміло, що українець догравав із травмою.

У виїзному поєдинку проти Лас-Пальмас підопічні Карло Анчелотті здобули вольову перемогу з рахунком 2:1. Весь поєдинок у воротах "вершкових" провів українець Андрій Лунін, пише 24 Канал.

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Непотрібна травма посеред сезону

Попри пропущений гол український голкіпер зіграв дуже надійно. Він у кількох моментах рятував "королівський клуб" від неминучих голів. Особливо ефектним був сейв Луніна на початку другого тайму.

Не менш надійно відіграв 24-річний голкіпер на другому поверсі, що відзначив після матчу головний тренер Реала Карло Анчелотті.

На жаль, не обійшлося без ложки дьогтю. Після завершення поєдинку Лунін впав на газон, скорчившись від болю. Голкіпер отримав травму під час ігрового епізоду наприкінці матчу. Медичний персонал "вершкових" прямо на полі надав допомогу Луніну.

Лунін отримав неприємну травму / скриншот

Наразі невідомо наскільки серйозне ушкодження отримав український голкіпер. Нагадаємо, що у лазареті перебуває перший номер "вершкових" Тібо Куртуа. Нещодавно травма була в орендованого у Челсі Кепи Аррісабалаги. Проте він вже оговтався після ушкодження.

У поточному сезоні Андрій Лунін зіграв за Реал 13 матчів у всіх турнірах та пропустив 12 голів. В активі українського голкіпера 5 "сухих" матчів.