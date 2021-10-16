Впав непритомним: найкращий кікбоксер світу програв нищівним нокаутом – відео
16 жовтня 2021 , 08:53Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У Сінгапурі завершився турнір з кікбоксингу ліги ONE, в головному бою якого таєць Супербон Банчамек нокаутував найкращого кікбоксера світу Джорджо Петросяна з Італії і став чемпіоном організації в напівлегкій вазі.
Бійці почали поєдинок з розміну лоу-кіками і джебами, в якому таєць віддав ініціативу, але стримував просування суперника фронт-кіком. На руках Петросян перегравав суперника і атакував жорсткими двійками.
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У другому раунді Супербон завдав суперникові потужний удар ногою в голову, після якого Петросян знепритомнів і впав на спину.
Відео нокауту Петросяна
- Супербон перервав серію Петросяна з 19 перемог поспіль. Всього в професійній кар'єрі Геворга тепер 37 перемог і дві поразки.