Впав непритомним: найкращий кікбоксер світу програв нищівним нокаутом – відео

16 жовтня 2021 , 08:53
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Джерело:

24 канал

У Сінгапурі завершився турнір з кікбоксингу ліги ONE, в головному бою якого таєць Супербон Банчамек нокаутував найкращого кікбоксера світу Джорджо Петросяна з Італії і став чемпіоном організації в напівлегкій вазі.

Бійці почали поєдинок з розміну лоу-кіками і джебами, в якому таєць віддав ініціативу, але стримував просування суперника фронт-кіком. На руках Петросян перегравав суперника і атакував жорсткими двійками.

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У другому раунді Супербон завдав суперникові потужний удар ногою в голову, після якого Петросян знепритомнів і впав на спину.

Відео нокауту Петросяна

  • Супербон перервав серію Петросяна з 19 перемог поспіль. Всього в професійній кар'єрі Геворга тепер 37 перемог і дві поразки. 
Автор: Юрій Семенюк