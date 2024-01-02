Переможно розпочала 2024-й рік: Світоліна вибила експершу ракетку світу з турніру в Окленді

У вівторок, 2 січня, свій перший матч у новому 2024-му році провела перша ракетка України Еліна Світоліна. Українська тенісистка змогла пройти 1/16 фіналу турніру WTA 250 в Окленді (Нова Зеландія).

Каролін Возняцкі – Еліна Світоліна 0:2 (4:6, 3:6)

Новий 2024-й рік розпочався для українки із двох виграних геймів. Але далі вже колишня перша ракетка світу нав'язала Еліні серйозну боротьбу. Тенісистки по черзі брали розіграші та обмінювались програними геймами на своїх подачах, повідомляє 24 Канал.

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Ключовим у першому сеті став восьмий гейм, коли Світоліна взяла подачу суперниці. А вже два наступні гейми були за українською тенісисткою – 4:6.

У другій партії Возняці та Світоліна обмінялись виграними геймами, а після другого Еліна зробила собі солідний відрив від суперниці у три гейми. У середині сету українка віддала тенісистці із Данії два гейми та дозволила впритул наблизитись у рахунку 3:4. Як виявилось, що ці гейми були останніми виграними для Возняцкі у цьому матчі.

Світоліна перемогла у двох наступних затяжних геймах та оформила свою першу перемогу на турнірі в Окленді – 3:6.

2024-й рік розпочався для першої ракетки України з перемоги. За цей поєдинок українка зробила 5 подач навиліт, лише одну подвійну помилку, а її показник першої подачі склав 59%.

Далі на Світоліну чекає зустріч проти переможниці пари Габріели Русе (Румунія) – Емми Радукану Велика Британія).

Участь на WTA 250 в Окленді продовжує ще одна українка Леся Цуренко, яка в 1/16 фіналу обіграла американку Сакію Вікері – 0:2 (5:7, 4:6).