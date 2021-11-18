Воскрес із мертвих: ексфутболіста Шальке ув'язнили за інсценування власної смерті
Джерело:Daily Mail
Колишній футболіст німецького клубу Шальке-04 Хіаннік Камба та його дружина отримали тюремний термін майже на чотири роки. Ексгравця звинувачують в афері зі страховкою.
Невдала афера
Справа стосується фейкової смерті футболіста. У 2016 році Камба повернувся на батьківщину, Демократичну Республіку Конґо.
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Тоді місцеві ЗМІ повідомили, що колишній захисник Шальке загинув в автокатастрофі. Після цієї новини багато футбольних клубів та футболістів висловлювали свої співчуття у соцмережах.
Життя Хіанніка було застраховане, тому його дружина отримала понад мільйон фунтів.
Та через чотири роки ексфутболіста помітили у німецькому регіоні Рур, після чого відкрили кримінальне провадження за шахрайство. Подружжя засудили до трьох років і десяти місяців тюремного ув'язнення.
Кар'єра Камба
- Хіаннік був гравцем молодіжних команд Шальке-04 у 2003-2007 роках. Пробитися до основної команди йому не вдалося.
- Після цього він виступав за низку німецьких клубів нижчих дивізіонів.