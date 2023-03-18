Без перемог у 2023-му: нічия Ворскли та Металіста 1925 завадила наблизитись до єврозони – відео
Підопічні Віктора Скрипника нарешті змогли відіграти домашній поєдинок УПЛ в Полтаві. Втім рідні стіни не дозволили "зелено-білим" подолати гостей з Харкова.
Ворскла – Металіст 1925 0:0
В чемпіонаті України проходять ігри 18 туру УПЛ, пише 24 канал. У центральному матчі суботи Динамо поступилось вдома Зорі та ще більше поставило під питання участь у Лізі чемпіонів в наступному сезоні.
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Паралельно свій поєдинок грала Ворскла, яка ставить за ціль вихід до єврокубків. Одним із її конкурентів за п'яте місце є Металіст 1925, який і завітав до Полтави. Це перший поєдинок на стадіоні імені Бутовського з початку повномасштабного вторгнення.
Поєдинок пройшов за рівної гри з невеликою кількістю моментів та багатьма епізодами боротьби. Гості двічі виходили сам-на-сам із Ісенком. Втім спочатку Павло відбив удар Ременюка, а пізніше Рамірес встиг завадити Бичеку завдати точного пострілу.
Ворскла ж частіше атакувала позиційно. Із небезпечних моментів можна згадати небезпечний удар з лінії карного майданчика від Олійника та постріл у поперечину зі стандарту від Челядіна.
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Матч довелось зупиняти в середині другого тайму через повітряну тривогу. Але за півгодини команди повернулись на поле і так і не спромоглись забити бодай м'яч.
Таким чином ані Металіст 1925, ані Ворскла ще не вигравали цієї весни. Команди залишаються на 8 та 9 місці відповідно з одним очком різниці. Відстань від п'ятої Олександрії складає 7-8 балів.
ВІдеоогляд матчу Ворскла – Металіст 1925: