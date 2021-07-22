Кане в цьому матчі вийшов на позиції атакувального півзахисника. І зумів відзначитися всередині першого тайму. На той час Ворскла поступалася в рахунку.

Як це було Ворскла пропустила перший гол в Лізі конференцій: відео

На 29-й хвилині Кане отримав пас на хід по лівому флангу. Він на швидкості пройшов суперника. Але в штрафному його наздогнали. Коли б здавалося, що момент втрачено (поруч було двоє захисників, а пробивати довелося з гострого кута), м'яч таки залетів у ворота, пролетівши повз голкіпера.

Для українських команд це перший гол в офіційних матчах в цьому сезоні.

Відео голу Кане у ворота КуПС