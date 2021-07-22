Кане в этом матче вышел на позиции атакующего полузащитника. И сумел отличиться в середине первого тайма. К тому времени Ворскла уступала в счете.

Как это было Ворскла пропустила первый гол в Лиге конференций: видео

На 29-й минуте Кане получил пас на ход по левому флангу. Он на скорости прошел соперника. Но в штрафной его догнали. Когда бы казалось, что момент упущен (рядом было двое защитников, а пробивать пришлось с острого угла), мяч таки залетел в ворота, пролетев мимо голкипера.

Для украинских команд это первый гол в официальных матчах в этом сезоне.

Видео гола Кане в ворота КуПС