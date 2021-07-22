Жереб Ліги конференцій у другому колі кваліфікації звів Ворсклу проти КуПС. Перший матч випало грати у Фінляндії.

Варте уваги Шахтар отримав першого суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів

Вже в дебюті зустрічі господарям поля вдалося вийти вперед. Відзначився нападник Анікпено Удо. Отримавши пас від центральної лінії, він протиснув захисника Яворського, після чого потужно пробив. Удар був завданий з-за меж штрафного майданчика низом у дальній кут. Голкіпер Різник виявився не готовим до такого розвитку подій, тож він пропустив гол.

Відео голу у ворота Ворскли