Ворскла вилетіла до Фінляндії на історичний матч Ліги конференцій: склад команди

21 липня 2021 , 13:45
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Джерело:

ФК Ворскла

У середу, 21 липня, зі столичного аеропорту "Жуляни" полтавська Ворскла вирушила до Фінляндії, де почне свій шлях в новоствореній Лізі конференцій.

Юрій Максимов взяв на виїзну гру з КуПС 21 гравця.

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Склад Ворскли на матч Ліги конференцій

Воротарі: Ткаченко, Різник, Ісенко.

Захисники: Чеснаков, Бондаренко, Пердута, Яворський, Кушніренко, Якубу.

Півзахисники: Скляр, Челядін, Кравчук, Пешич, Луїзао, Кане, Амількар, Вакула, Пуцлін, Тілль.

Нападники: Степанюк, Есеола.

  • Вже 21 липня ввечері полтавці проведуть тренування на штучному газоні стадіону свого суперника.
  • Перша гра другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій відбудеться 22 липня о 19:00. В разі проходу фінів, ворскляни потраплять на переможця пари Астана – Аріс.
Автор: Юрій Семенюк