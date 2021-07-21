Юрий Максимов взял на выездную игру с КуПС 21 игрока.

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Состав Ворсклы на матч Лиги конференций

Вратари: Ткаченко, Резник, Исенко.

Защитники: Чеснаков, Бондаренко, Пердута, Яворский, Кушниренко, Якубу.

Полузащитники: Скляр, Челядин, Кравчук, Пешич, Луизао, Кане, Амилькар, Вакула, Пуцлин, Тилль.

Нападающие: Степанюк, Эсеола.

  • Уже 21 июля вечером полтавчане проведут тренировку на искусственном газоне стадиона своего соперника.
  • Первая игра второго квалификационного раунда Лиги конференций состоится 22 июля в 19:00. В случае прохода финнов, ворскляне попадут на победителя пары Астана – Арис.