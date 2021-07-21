Юрій Максимов взяв на виїзну гру з КуПС 21 гравця.
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Склад Ворскли на матч Ліги конференцій
Воротарі: Ткаченко, Різник, Ісенко.
Захисники: Чеснаков, Бондаренко, Пердута, Яворський, Кушніренко, Якубу.
Півзахисники: Скляр, Челядін, Кравчук, Пешич, Луїзао, Кане, Амількар, Вакула, Пуцлін, Тілль.
Нападники: Степанюк, Есеола.
- Вже 21 липня ввечері полтавці проведуть тренування на штучному газоні стадіону свого суперника.
- Перша гра другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій відбудеться 22 липня о 19:00. В разі проходу фінів, ворскляни потраплять на переможця пари Астана – Аріс.