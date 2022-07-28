"Зарахували гол, якого не було": Ворскла розкритикувала рішення арбітра у матчі Ліги конференцій

Полтавська Ворскла вилетіла з єврокубків. У матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги конференцій українська команда поступилася АІКу.

"І знову гикалося Віктору Кашшаї"

Наприкінці другого овертайму господарі матчу подвоїли свою перевагу – 2:0. Такий результат цілком влаштовував шведський клуб, проте ніяк не українців.

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На офіційному сайті Ворскли розкритикували рішення сербського арбітра Милоша Милановича зарахувати гол АІК в екстратаймі матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

"І знову гикалося Віктору Кашшаї. Можна зрозуміти все: і нереалізовані командою Скрипника свої моменти, і те, що фортуна ніби обирає сильнішого, і так далі.

Але коли вирішальний м’яч зустрічі, забитий в овертаймі і якого не було, зараховується без будь-якої тіні сумніву, то це вже й мова про суддівські подвійні стандарти.

Сербові Милошу Милановичу разом із помічниками дорікають всі українські вболівальники футболу, для яких гра номер один у цей складний час, без перебільшення – ковток повітря.

І мали ж всі підстави розраховувати на вихід Ворскли до наступного етапу Ліги конференцій, якби не те саме "але"", – йдеться в на офіційному сайті клубу.

Відео другого голу

Суперечки могла вирішити камера на лінії – однак у телетрансляції усі повтори були лише з центральної камери із різним рівнем зуму. ВАР теж не в поміч: минулого сезону він не використовувався у Лізі конференцій до пізніх стадій, у кваліфікації він теж відсутній.

У першій зустрічі підопічні Віктора Скрипника обіграли шведський АІК з рахунком 3:2. Тріумф українців неабияк приголомшив місцеву пресу.