Ворскла – Рух 0:0

Команда з Винників перебуває у топ-5 турнірної таблиці чемпіонату України. Ворскла ж розташувалась дещо нижче і мала шанс значно покращити своє становище, пише 24 канал.

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Розійшлися на безгольовій нічиїй

Першою атаку розпочала полтавська команда, але вже згодом Рух взяв ініціативу у свої руки і почав створювати більше небезпечних моментів.

На 38-й хвилині гравець Ворскли отримав другу жовту картку. Скляр на правому фланзі пішов у невдалий підкат проти Дідика і отримав вилучення.

Згодом зіграли грубо вже проти гравця полтавців. Павлюк у боротьбі з Підгурським отримав травму, через що тренер мусив зробити заміну.

У другому таймі єдиний небезпечний момент створила Ворскла, намагавшись пробити зі штрафного, однак Ледвій перенаправив м'яч на кутовий.

Матч завершився з рахунком 0:0.

Відзначимо, що 15 серпня відбудуться також протистояння Лівий берег – Кривбас (15:30) та Полісся – Верес (18:00).