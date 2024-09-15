Ворскла – Рух 0:0

Команда из Винников находится в топ-5 турнирной таблицы чемпионата Украины. Ворскла же расположилась несколько ниже и имела шанс значительно улучшить свое положение, пишет 24 канал.

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Разошлись на безголевой ничьей

Первой атаку начала полтавская команда, но уже потом Рух взял инициативу в свои руки и начал создавать больше опасных моментов.

На 38-й минуте игрок Ворсклы получил вторую желтую карточку. Скляр на правом фланге пошел в неудачный подкат против Дидыка и получил удаление.

Впоследствии сыграли грубо уже против игрока полтавчан. Павлюк в борьбе с Пидгурским получил травму, из-за чего тренер должен был сделать замену.

Во втором тайме единственный опасный момент создала Ворскла, пытаясь пробить со штрафного, однако Ледвий перенаправил мяч на угловой.

Матч завершился со счетом 0:0.

Отметим, что 15 августа состоятся также противостояния Левый берег – Кривбасс (15:30) и Полесье – Верес (18:00).