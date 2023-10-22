Наступають на п'яти лідеру УПЛ Кривбасу: Полісся розгромило нестабільну Ворсклу – відео

Житомирський колектив посідає провідні позиції у нинішньому розіграші українського чемпіонату. Ворскляни перебувають у "нейтральній" позиції.

Ворскла – Полісся 0:3

Голи: Кушніренко, 37, Макуана, 54, Шастал 90+2

Ворскла та Полісся провели зустріч в рамках 11-го туру Української Прем'єр-ліги, переможцями з якої вийшли "вовки". Дебютанти найвищого дивізіону приємно дивують, пише 24 Канал.

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Максимальні задачі

"Зелено-білі", які в нинішньому сезоні представляли Україну в єврокубках, на жаль неуспішно, мали нагоду повністю сконцентруватись на національній першості, та от полтавці не можу знайти стабільної гри. Зокрема, Ворскла перемагала в цій кампанії Шахтар (1:2), проте з менш іменитими клубами не вдається завжди здобувати успіхів. А от амбітне Полісся доводить задумане ділом.

Зокрема, обидва клуби продемонстрували рівну гру, та от влучнішими виявились саме житомиряни. Наприкінці першого тайму Полісся заробило 11-метровий удар після невдалої гри у захисті Сантани. Реалізовувати шанс взявся Кушніренко, який впевнено розвів майстра пенальті Ісенка по різних кутах.

У дебюті другої половини гри "вовки" організували прекрасну комбінацію, у підсумку якої на побачення з воротарем вийшов Макуана. Житомирський легіонер без проблем подвоїв перевагу команди, та поставив крапку в матчі. Та от Полісся не зупинилось. На 90+2-ій хвилині "зграя" отримала нагоду для штрафного, який завершився влучанням у хрестовину воріт. На щастя для Шастала, м'яч відлетів йому прямо до ніг і він просто закотив його у "пусту рамку".

Гравець полтавського клубу Хрипчук, який вийшов на поле лише на 64-ій хвилині гри, отримав під завісу матчу червону картку через фол, після якого житомиряни вкотре відзначились.

Відеоогляд матчу:

Таким чином, Полісся вийшло на другу сходинку УПЛ (22 очки), відстаючи від лідера Кривбаса всього на один бал. Варто відзначити, що Шахтар (21 пункт) має ще гру в запасі, тому також може вийти на першу сходинку, а також Динамо (15 очок), на яких в 11-му турі чекає гра з Дінпром-1, ще має зіграти 4 відкладених гри, котрі можуть вивести киян у провідні позиції. Ворскла ж опинилась на 9-ій сходинці (13 балів).

Свій наступний матч Полісся зіграє проти Зорі (29-го жовтня), а Ворскла зійдеться із Дніпром-1 (25-го жовтня).