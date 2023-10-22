Ворскла – Полісся 0:3

Голи: Кушніренко, 37, Макуана, 54, Шастал 90+2

Ворскла та Полісся провели зустріч в рамках 11-го туру Української Прем'єр-ліги, переможцями з якої вийшли "вовки". Дебютанти найвищого дивізіону приємно дивують, пише 24 Канал.

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Максимальні задачі

"Зелено-білі", які в нинішньому сезоні представляли Україну в єврокубках, на жаль неуспішно, мали нагоду повністю сконцентруватись на національній першості, та от полтавці не можу знайти стабільної гри. Зокрема, Ворскла перемагала в цій кампанії Шахтар (1:2), проте з менш іменитими клубами не вдається завжди здобувати успіхів. А от амбітне Полісся доводить задумане ділом.

Зокрема, обидва клуби продемонстрували рівну гру, та от влучнішими виявились саме житомиряни. Наприкінці першого тайму Полісся заробило 11-метровий удар після невдалої гри у захисті Сантани. Реалізовувати шанс взявся Кушніренко, який впевнено розвів майстра пенальті Ісенка по різних кутах.

У дебюті другої половини гри "вовки" організували прекрасну комбінацію, у підсумку якої на побачення з воротарем вийшов Макуана. Житомирський легіонер без проблем подвоїв перевагу команди, та поставив крапку в матчі. Та от Полісся не зупинилось. На 90+2-ій хвилині "зграя" отримала нагоду для штрафного, який завершився влучанням у хрестовину воріт. На щастя для Шастала, м'яч відлетів йому прямо до ніг і він просто закотив його у "пусту рамку".

Цікаво. Гравець полтавського клубу Хрипчук, який вийшов на поле лише на 64-ій хвилині гри, отримав під завісу матчу червону картку через фол, після якого житомиряни вкотре відзначились.

Таким чином, Полісся вийшло на другу сходинку УПЛ (22 очки), відстаючи від лідера Кривбаса всього на один бал. Варто відзначити, що Шахтар (21 пункт) має ще гру в запасі, тому також може вийти на першу сходинку, а також Динамо (15 очок), на яких в 11-му турі чекає гра з Дінпром-1, ще має зіграти 4 відкладених гри, котрі можуть вивести киян у провідні позиції. Ворскла ж опинилась на 9-ій сходинці (13 балів).

До речі. Свій наступний матч Полісся зіграє проти Зорі (29-го жовтня), а Ворскла зійдеться із Дніпром-1 (25-го жовтня).