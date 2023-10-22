Верес – Рух 2:5

Голи: Яго, 82, Балан 90 - Теслюк, 14, Климчук, 34, Пастух, 65, 85, Квасниця, 88.

Суперники вирішують діаметрально протилежні завдання в сезоні. Львівський Рух несподівано опинився серед лідерів чемпіонату та бореться за медалі, а от Верес перебуває на дні турнірної таблиці, пише 24 Канал.

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"Дитячий садок" Пономарьова розтрощив Верес

У звітному матчі команди продемонстрували результативний футбол, забивши на двох сім голів. Проте про все по черзі.

Вже в першому таймі гості отримали перевагу у два м'ячі. Результативними ударами відзначилися Теслюк та Климчук.

В другому таймі "дитячий садок" Пономарьова продовжив побиття суперника. У гравців Руху дубль записав на свій рахунок Пастух, а довершив розгром герой нещодавнього матчу "молодіжки" проти Англії Квасниця.

Верес зумів забити лише два голи престижу. Наприкінці матчу воротаря Руху засмутили Яго та Балан.

У підсумку Верес зазнав поразки з рахунком 2:5. Безвиграшна серія рівненської команди тепер становить п'ять матчів.

Львівський Рух набрав 19 очок та продовжує перебувати в чільній п'ятірці.

Верес ускладнив своє турнірне становище. У команди Лавриненка 6 очок та передостання сходинка в турнірній таблиці.

Відеоогляд матчу Верес – Рух