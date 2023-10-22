Ворскла – Полесье 0:3

Голы : Кушниренко, 37, Макуана, 54, Шастал 90+2

Ворскла и Полесье провели встречу в рамках 11-го тура Украинской Премьер-лиги, победителями из которой вышли "волки". Дебютанты высшего дивизиона приятно удивляют, пишет 24 Канал.

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Максимальные задачи

"Зелено-белые", которые в нынешнем сезоне представляли Украину в еврокубках, к сожалению неуспешно, имели возможность полностью сконцентрироваться на национальном первенстве, но вот полтавчане не могут найти стабильную игру. В частности, Ворскла побеждала в этой кампании Шахтер (1:2), однако с менее именитыми клубами не удается всегда преуспевать. А вот амбициозное Полесье доказывает задуманное делом.

В частности, оба клуба продемонстрировали равную игру, но вот более точными оказались именно житомиряне. В конце первого тайма Полесье заработало 11-метровый удар после неудачной игры в защите Сантаны. Реализовывать шанс взялся Кушниренко, уверенно разведший мастера пенальти Исенко по разным углам.

В дебюте второй половины игры "волки" организовали прекрасную комбинацию, в результате которой на свидание с вратарем вышел Макуана. Житомирский легионер без проблем удвоил преимущество команды и поставил точку в матче. Но вот Полесье не остановилось. На 90+2-й минуте "стая" получила возможность для штрафной, которая завершилась попаданием в крестовину ворот. К счастью для Шастала, мяч улетел ему прямо к ногам и он просто закатил его в "пустую рамку".

Любопытно. Игрок полтавского клуба Хрипчук, вышедший на поле лишь на 64-й минуте игры, получил под занавес матча красную карточку через фол, после которого житомиряне в очередной раз отличились.

Видеообзор матча:

Таким образом, Полесье вышло на второе место УПЛ (22 очка), отставая от лидера Кривбасса всего на один балл. Стоит отметить, что у Шахтера (21 пункт) есть еще игра в запасе, поэтому также может выйти на первую ступеньку, а также Динамо (15 очков), которых в 11-м туре ждет игра с Динпром-1, еще предстоит сыграть 4 отложенных игры, которые могут вывести киевлян в ведущие позиции. Ворскла же оказалась на 9-й строчке (13 баллов).

Кстати говоря. Свой следующий матч Полесье сыграет против Зари (29 октября), а Ворскла сойдется с Днепром-1 (25 октября).