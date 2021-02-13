Ворскла підписала нідерландського захисника Бредлі де Нойєра з досвідом виступів за збірну

Полтавська Ворскла оголосила про оренду захисника Бредлі де Нойєра. Нідерландський футболіст буде виступати за полтавчан до кінця сезону.

Ворскла орендувала Бредлі де Нойєра у румунського клубу Віторул.

До теми Трансфери команд УПЛ: повернення Мілевського, а Динамо та Шахтар – без підсилення

Перемовини між клубами виявилися тривалими. Угода 23-річного футболіста з командою Юрія Максимова розрахована поки до кінця сезону 2020/2021.

Про те, чи має право Ворскла викупу гравця після закінчення терміну оренди – не повідомляється.

У поточному сезоні захисник провів 12 матчів за Віторул та віддав одну результативну передачу. Раніше гравець викликався в юнацьку збірну Нідерландів.

Де Нойєр став 93-м в історії футбольного клубу Ворскла гравцем з іноземним паспортом, а ще – першим представником Нідерландів.