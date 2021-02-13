Полтавская Ворскла объявила об аренде защитника Брэдли де Нойера. Нидерландский футболист будет выступать за полтавчан до конца сезона.

Ворскла арендовала Брэдли де Нойера у румынского клуба Виторул.

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Переговоры между клубами оказались длительными. Соглашение 23-летнего футболиста с командой Юрия Максимова рассчитано пока до конца сезона 2020/2021.

О том, имеет ли Ворскла право выкупа игрока по окончании срока аренды – не сообщается.

В текущем сезоне защитник провел 12 матчей за Виторул и отдал одну результативную передачу. Ранее игрок вызывался в юношескую сборную Нидерландов.

Де Нойер стал 93-м в истории футбольного клуба Ворскла игроком с иностранным паспортом, а еще – первым представителем Нидерландов.