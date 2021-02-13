Ворскла подписала нидерландского защитника Брэдли де Нойера с опытом выступлений за сборную
Полтавская Ворскла объявила об аренде защитника Брэдли де Нойера. Нидерландский футболист будет выступать за полтавчан до конца сезона.
Источник:сайт Ворсклы
Ворскла арендовала Брэдли де Нойера у румынского клуба Виторул.
К теме Трансферы команд УПЛ: возвращение Милевского, а Динамо и Шахтер – без усиления
Переговоры между клубами оказались длительными. Соглашение 23-летнего футболиста с командой Юрия Максимова рассчитано пока до конца сезона 2020/2021.
О том, имеет ли Ворскла право выкупа игрока по окончании срока аренды – не сообщается.
В текущем сезоне защитник провел 12 матчей за Виторул и отдал одну результативную передачу. Ранее игрок вызывался в юношескую сборную Нидерландов.
Де Нойер стал 93-м в истории футбольного клуба Ворскла игроком с иностранным паспортом, а еще – первым представителем Нидерландов.
Поделиться новостью
-
Ворскла подписала нидерландского защитника Брэдли де Нойера с опытом выступлений за сборную13 февраля , 13:38
-
Обнаженный мужчина выбежал на поле Супербоула и выиграл 374 000 долларов, поставив на себя9 февраля , 18:43
-
Супербоул 2021: анонс и прогноз на финальный матч Национальной футбольной Лиги7 февраля , 12:00