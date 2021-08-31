Ворскла підписала форварда, гол якого вибив полтавчан з Ліги конференцій

Полтавська Ворскла оголосила про підписання угоди з нападником Лукасом Ранжелем. Саме він забив гол у ворота команди у матчі Ліги конференцій проти КуПС, вибивши полтавчан з турніру.

Ранжел відзначився у матчі в Полтаві, вийшовши на заміну. У екстратаймі він забив третій гол у ворота Ворскли на 111-й хвилині, тим самим вибивши її з кваліфікації Ліги конференцій.

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Згодом Ранжел відзначився хет-триком у ворота Астани в наступному раунді кваліфікації ЛК.

Однак після цього 26-річний нападник вирішив розірвати угоду з фінським КуПС і підписав контракт з Ворсклою. Угоди з ним підписана на 2 роки – до червня 2023 року.

Варто додати, що до КуПС Ранжел перейшов у червні 2018 року. А в січні 2021 року покинув команду та перебрався до турецького Аданадеміспор. Правда в новій команді він затримався не на довго – вже у квітні 2021 року Ранжел покинув турецьку команду та знову перейшов у КуПС. Та за чотири місяці гравець "дотерміново припинив свої стосунки з клубом із Куопіо", як пояснили у Ворсклі.

Відео голу Ранжела у ворота Ворскли