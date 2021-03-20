Ворскла розгромила Олімпік та наблизилася до Зорі: відео

Полтавська Ворскла у суботу, 20 березня, впевнено перемогла донецький Олімпік у рамках 19 туру чемпіонату України. Завдяки перемозі Ворскла вийшла на 4 місце у турнірній таблиці УПЛ.

Ворскла – Олімпік 3:0

Голи: Степанюк, 13, 55, Снурніцин, 25 (авт)

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У протистоянні Ворскли та Олімпіка зустрічалися легенди київського Динамо – Юрій Максимов та Юрій Калітвінцев. Якщо Максимов тривалий час очолює Ворсклу, то Калітвінцев тільки недавно прийшов в Олімпік і прагне здобути першу перемогу.

У першому таймі Ворскла максимально ускладнила амбіції Калітвінцева. Уже на 6 хвилині Нкенг пробив з лінії штрафного, але м'яч пролетів поруч зі штангою.

А на 13 хвилині Ворскла була попереду. Степанюк наважився на удар з-за меж штрафного і поцілив у нижній кут – 1:0. У середині тайму Ворскла подвоїла перевагу.

Після подачі у штрафний Снурніцин зрізав м'яч у власні ворота – 2:0.

На 32 хвилині Ворскла могла зробити рахунок непристойним. Тілль вистрілив потужним ударом з-за меж штрафного. Воротар Олімпіка здійснив чудовий сейв.

По перерві Ворскла таки довела перевагу до 3 голів. Кане увійшов у штрафний та пробив. Голкіпер відбив м'яч на Кане, який віддав пас на Степанюка і той переправив м'яч у порожні ворота.

Ще збільшити рахунок на користь Ворскли міг Кане. Він красиво пробив з меж штрафного, але голкіпер Олімпіка здійснив ефектний порятунок.

У підсумку Ворскла відстояла рахунок 3:0!

Перемога в матчі з Олімпіком дозволила Ворсклі піднятися на 4 місці. Полтавці програють Зорі, яка на 3 місці, всього 1 очко. Втім, Зоря зіграла на 2 матчі менше. Олімпік надалі утримує 10 сходинку.

Ворскла – Олімпік відеоогляд