Полтавская Ворскла в субботу, 20 марта, уверенно победила донецкий Олимпик в рамках 19 тура чемпионата Украины. Благодаря победе Ворскла вышла на 4 место в турнирной таблице УПЛ.

Ворскла – Олимпик 3:0

Голы: Степанюк, 13, 55, Снурницын, 25 (авт)

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В противостоянии Ворсклы и Олимпика встречались легенды киевского Динамо – Юрий Максимов и Юрий Калитвинцев. Если Максимов длительное время возглавляет Ворсклу, то Калитвинцев только недавно пришел в Олимпик и стремится одержать первую победу.

В первом тайме Ворскла максимально усложнила амбиции Калитвинцева. Уже на 6 минуте Нкенг пробил с линии штрафной, но мяч пролетел рядом со штангой.

А на 13 минуте Ворскла была впереди. Степанюк решился на удар из-за пределов штрафной и попал в нижний угол – 1:0. В середине тайма Ворскла удвоила преимущество.

После подачи в штрафную Снурницин срезал мяч в собственные ворота – 2:0.

На 32 минуте Ворскла могла сделать счет неприличным. Тилль выстрелил мощным ударом из-за пределов штрафной. Вратарь Олимпика совершил великолепный сейв.

После перерыва Ворскла таки доказала преимущество до 3 голов. Кане вошел в штрафную и пробил. Голкипер отразил мяч на Кане, который отдал пас на Степанюка и тот переправил мяч в пустые ворота.

Еще увеличить счет в пользу Ворсклы мог Кане. Красиво пробил из пределов штрафной, но голкипер Олимпика совершил эффектное спасение.

В итоге Ворскла отстояла счет 3:0!

Победа в матче с Олимпиком позволила Ворскле подняться на 4 месте. Полтавчане проигрывают Заре, которая на 3 месте, всего 1 очко. Впрочем, Заря сыграла на 2 матча меньше. Олимпик в дальнейшем удерживает 10 место.

Ворскла – Олимпик видеообзор