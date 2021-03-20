Ворскла разгромила Олимпик и приблизилась к Заре: видео
Полтавская Ворскла в субботу, 20 марта, уверенно победила донецкий Олимпик в рамках 19 тура чемпионата Украины. Благодаря победе Ворскла вышла на 4 место в турнирной таблице УПЛ.
Источник:24 канал
Ворскла – Олимпик 3:0
Голы: Степанюк, 13, 55, Снурницын, 25 (авт)
Смотрите также Днепр-1 в зрелищном матче одолел Десну благодаря дублю Чуже: видео
В противостоянии Ворсклы и Олимпика встречались легенды киевского Динамо – Юрий Максимов и Юрий Калитвинцев. Если Максимов длительное время возглавляет Ворсклу, то Калитвинцев только недавно пришел в Олимпик и стремится одержать первую победу.
В первом тайме Ворскла максимально усложнила амбиции Калитвинцева. Уже на 6 минуте Нкенг пробил с линии штрафной, но мяч пролетел рядом со штангой.
А на 13 минуте Ворскла была впереди. Степанюк решился на удар из-за пределов штрафной и попал в нижний угол – 1:0. В середине тайма Ворскла удвоила преимущество.
После подачи в штрафную Снурницин срезал мяч в собственные ворота – 2:0.
На 32 минуте Ворскла могла сделать счет неприличным. Тилль выстрелил мощным ударом из-за пределов штрафной. Вратарь Олимпика совершил великолепный сейв.
После перерыва Ворскла таки доказала преимущество до 3 голов. Кане вошел в штрафную и пробил. Голкипер отразил мяч на Кане, который отдал пас на Степанюка и тот переправил мяч в пустые ворота.
Еще увеличить счет в пользу Ворсклы мог Кане. Красиво пробил из пределов штрафной, но голкипер Олимпика совершил эффектное спасение.
В итоге Ворскла отстояла счет 3:0!
Победа в матче с Олимпиком позволила Ворскле подняться на 4 месте. Полтавчане проигрывают Заре, которая на 3 месте, всего 1 очко. Впрочем, Заря сыграла на 2 матча меньше. Олимпик в дальнейшем удерживает 10 место.
Ворскла – Олимпик видеообзор
Поделиться новостью