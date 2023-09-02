Ворскла – Олександрія 1:0

Гол: Скляр, 29 (пен.)

У суботу, 2 вересня, в Полтаві відбувся матч 6-го туру УПЛ між командами Ворскла та Олександрія. Гросмейстерська гра тренерів Віктора Скрипника та Руслана Ротаня йшла до першої помилки, повідомляє 24 Канал.

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Суперники дуже обережно діяли, надто піклуючись про тили. В середині першого тайму арбітр призначив пенальті за фол проти Челядіна. Одинадцятиметровий чітко реалізував Скляр, записавши на свій рахунок другий гол в сезоні.

Усі намагання підопічних Ротаня бодай зрівняти рахунок в зустрічі завершилися нічим. Ба більше, ворскляни могли подвоїти перевагу, але удар Юрченка, який перекидав м'яч через Шевченка, розминувся з воротами.

Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Ворскли з рахунком 1:0. Ця вікторія стала третьою поспіль для команди Скрипника.

Завдяки перемозі над Олександрією Ворскла стрімко піднялася в турнірній таблиці одразу з 10-ї на 4-ту сходинку. В активі команди 9 очок після 5 матчів.

Олександрія третій матч поспіль не може здобути перемогу. Команда опустилася на 8-й рядок таблиці. Поповнити очковий багаж команда Ротаня спробує в наступному турі, коли зустрічатиметься з Минаєм.

Відеоогляд матчу Ворскла – Олександрія