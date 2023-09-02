Полісся – Оболонь 2:0

Голи: Грицук, 90+7, (пен), Козак, 90+9

Обидві команди за підсумком минулого сезону підвищилися в класі. Тож зустріч старих знайомих було принциповою для суперників, пише 24 Канал.

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Боротьба до останньої хвилини

Перед звітним поєдинком Полісся опинилося на 3-му місці турнірної таблиці УПЛ, а "пивовари" розташувалися на 12-му місці. Проте така різниця в досягненнях не позначилася на грі у полі.

Звичайно, господарі більше створили небезпечних моментів. Гарні нагоди відзначитися втратили Назаренко, Крушинський та Макуана. Проте Оболонь відповідала дуже гострими контратаками, створюючи загрозу воротам Дениса Бойка.

Гра наближалася до нульової нічиєї, коли за справу взявся ветеран "зграї" Василь Грицук. На 7-й компенсованій хвилині матчу 35-річний хавбек реалізував пенальті. А через 2 хвилини Грицук асистував Козаку, який встановив остаточний рахунок в зустрічі.

Четверта перемога в 6 матчах дозволила команді Калітвінцева піднятися на 2 сходинку УПЛ. В активі Полісся 12 пунктів. Але вже завтра "вовків" зможе обійти львівський Рух, в якого 10 очок в 4 поєдинках.

Оболонь наразі зберегла за собою 12 місце. В активі команди Валерія Іващенка 5 балів.

Відеоогляд матчу Полісся – Оболонь