Ворскла офіційно орендувала захисника Шахтаря Бондаренка

8 липня 2021 , 15:49

Джерело:

ФК Ворскла

Полтавська Ворскла активно працює над підсиленням складу перед стартом нового сезону УПЛ. Команда Юрія Максимова офіційно орендувала Валерія Бондаренка.

Підсилення захисту

Захисник Шахтаря найближчий рік виступатиме в оренді у полтавській команді. Для Ворскли Валерій Бондаренко став третім новобранцем у міжсезоння. Натомість команда втратила свого лідера Владислава Кулача. Футболіст перебуває на перегляді у київському Динамо.

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27-річний центральний захисник вже приєднався до команди на зборах. До цього полтавський клуб оформив два трансфери. "Зелено-білі" підсилились Адерінсолою Есеолою та Андрієм Бацулою. Останній у період з 2009/2014 років виступав у футболці Ворскли.

Бондаренко – третій новачок Ворскли

  • Валерій Бондаренко – гравець Шахтаря. Чинний контракт футболіста із "гірниками" розрахований до кінця грудня 2023 року.
  • У сезоні-2020/2021 виступав в оренді за Олександрію, зіграв 21 матч, у яких відзначився 5 голами. Також у його пасиві 3 жовті картки та одне вилучення.
  • 27-річний захисник має досвід виступів за кордоном. Грав за грузинське Торпедо та Вікторію Гімараєш з Португалії.
Автор: Софія Кулай