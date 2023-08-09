Не корчить зі себе винного після провалів: Ворскла близька до звільнення головного тренера

Полтавська Ворскла провально розпочала для себе новий сезон-2023/2024. Клуб вже вилетів із єврокубків та ще й погано виступає в УПЛ.

У першому офіційно матчі нового сезону-2023/2024 Ворскла здобула несподівану перемогу над Ділою 2:1. Однак вже у матчі-відповіді грузини взяли своє 3:1 та вибили український клуб із Ліги конференцій та відповідно із єврокубків.

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Тренерське крісло серйозно захиталось

Негативну додала й сенсаційна та ще й розгромна поразка Ворскли у виїзному поєдинку проти львівського Руха 4:1. Аж чотири голи влетіло у ворота полтавського колективу, який зміг відповісти лише одним голом.

Після матчу у роздягальню гостей із Полтави зайшов хтось із керівництва клубу, би поспілкуватись із командою після чергового провалу. Розмова була на підвищених тонах не лише з футболістами, а й дісталось головному тренеру команди Віктору Скрипнику, який теж не став мовчати. Наставник відкрив рота та у відповідь висловив свої претензії.

Схоже, що Скрипник отримав не все, що хотів для підсилення команди перед сезоном. Або ж тоді, чому так різко тренер відреагував на претензії одного з керівників Ворскли?

Міг Скрипник покинути тренерське крісло Ворскли ще після матчу проти Руха. Але емоції влягли. Полтавський клуб дав останній шанс 53-річному спеціалісту. Якщо команда не виправить результати у найближчих поєдинках, то клуб попрощається із Скрипником.

Відзначимо, що після поразки від Руха Скрипник проігнорував усі спілкування із пресою. Наставнику явно було не до запитань журналістів.

Нагадаємо, що Скрипник очолив Ворсклу у липня 2022-го, підписавши контракт до кінця червня 2025 року.

На чолі команди наставник вже провів 35 матчів (15 перемог, 6 нічиїх та 14 поразок).

Вже 13 серпня Ворскла прийме луганську Зорю, яка теж провалює старт сезону. Ще у наступних двох турах ворскляни зіграють проти Вереса та Чорноморця. Непоганий календар, би поправити результати.