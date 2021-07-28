Матч-відповідь відбудеться в Полтаві на стадіоні "Ворскла" імені Олексія Бутовського. Початок – о 19:00.

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Ворскла – КуПС: де дивитися матч

У прямому ефірі поєдинок Ворскла – КуПС покаже телеканал "Футбол 1" і відеосервіс MEGOGO. Перша зустріч завершилася з рахунком 2:2.

Дивитися онлайн матч Ворскла – КуПС можна на платформі Oll.tv, оформивши одну з трьох підписок – "Футбол" (109 гривень на місяць), "xtra sport" (139 гривень на місяць), або ж "xtra sport oll inclusive" (189 гривень на місяць).