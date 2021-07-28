Матч-відповідь відбудеться в Полтаві на стадіоні "Ворскла" імені Олексія Бутовського. Початок – о 19:00.
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Ворскла – КуПС: де дивитися матч
У прямому ефірі поєдинок Ворскла – КуПС покаже телеканал "Футбол 1" і відеосервіс MEGOGO. Перша зустріч завершилася з рахунком 2:2.
Дивитися онлайн матч Ворскла – КуПС можна на платформі Oll.tv, оформивши одну з трьох підписок – "Футбол" (109 гривень на місяць), "xtra sport" (139 гривень на місяць), або ж "xtra sport oll inclusive" (189 гривень на місяць).
- У першій грі Ворскла майже гарантувала собі дебютну перемогу у новому турнірі Ліги конференцій. Однак команда Юрія Максимова прикро пропустила у компенсовані до матчу хвилини. Після подачі з кутового у штрафному "ворсклян" виникла метушня з гравців, якою скористався Томас та проштовхнув м'яч у сітку воріт українського клубу.
- Якщо підопічним Максимова вдасться вийти у наступне коло, то там на них чекатиме зустріч проти переможця пари Астана / Аріс.