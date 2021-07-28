Ответный матч состоится в Полтаве на стадионе "Ворскла" имени Алексея Бутовского. Начало – в 19:00.

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Ворскла – КуПС: где смотреть матч

В прямом эфире поединок Ворскла – КуПС покажет телеканал "Футбол 1" и видеосервис MEGOGO. Первая встреча завершилась со счетом 2:2.

Смотреть онлайн матч Ворскла – КуПС можно на платформе Oll.tv, оформив одну из трех подписок – "Футбол" (109 гривен в месяц), "xtra sport" (139 гривен в месяц), либо же "xtra sport oll inclusive" (189 гривен на месяц).