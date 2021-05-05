Десна вирвала нічию у Ворскли і збільшила шанси потрапити в Лігу конференцій: відео

Полтавська Ворскла та чернігівська Десна зустрілися 5 травня у рамках 25 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Десна зуміла вирвати важливу нічию, яка може дозволити команді потрапити у Лігу конференцій.

Ворскла – Десна 1:1

Голи: Тілль, 18 – Гітченко, 54

Вилучення: Якубу, 86 (Ворскла)

Дивіться також Динамо у меншості зіграло внічию проти Маріуполя: відео

Ворскла й Десна – претенденти на місце у Лізі конференцій – турніру УЄФА, який стартує у 2021 році. Перед очним матчем у 25 турі потрібне 5 місце утримувала Десна.

Однак таку ж кількість очок, як чернігівська команда, мала й Ворскла. Таким чином, команди в очному матчі могли визначити, хто ж таки здобуде путівку у єврокубки на наступний сезон.

Зважаючи на те, що на кону матчу була зона єврокубків, команди у першому таймі більше боролися на футбольному полі, аніж щось створювали. Та попри це Ворскла знайшла момент для голу.

На 18 хвилині лідер полтавців Степанюк віддав пас на Тілля, який вривався у штрафний "сіверян". Хавбека ніхто не зустрів і він завдав результативного удару.

Після перерви Десна активізувалася попереду та досить швидко зуміла відігратися.

Чернігівці заробили штрафний поблизу штрафного господарів. Владислав Калітвінцев навісив точно на Гітченка й капітан Десни "розписався" у воротах Різника.

Окрилена успіхом Десна побігла вперед виривати перемогу. На 61 хвилині чернігівці провели стрімку контратаку, яка завершилася ударом Гуцуляка з меж штрафного. Однак на заваді голу став Різник!

Через дві хвилини Різник вдруге став героєм Полтави. Калітвінцев виконав чудовий крос з лівого флангу на Безбородька. Нападник пробив головою у кут, але воротар відбив м'яч.

Свій момент мала й Ворскла. На 75 хвилині Кулач вивів Степанюка на ударну позицію і той завдав удар низом. Паст відбив на кутовий. Після подачі з кута поля Ворскла відзначилася голом, однак м'яч не було зараховано через офсайд.

Наприкінці матчу Ворсклу підвів Якубу, який награв на вилучення. Полтавці догравали в меншості й не змогли виграти поєдинок.

Завдяки нічиїй Десна зберегла 5 місце. Ворскла попри нічию зберігає шанси на єврокубки. В останньому турі полтавцям бажано перемагати Минай та надіятися на осічку Десни у грі з Маріуполем.

Ворскла – Десна відеоогляд