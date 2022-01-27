Воротарю Динамо розбили обличчя ударом ногою під час матчу – він не зміг продовжити гру: відео
Джерело:сайт Динамо
Воротар київського Динамо Руслан Нещерет зіграв лише 13 хвилин у товариському матчі проти норвезького Буде/Глімт. В цій грі йому розбили обличчя.
Нещерет вийшов на поле одразу по перерві в другому таймі. Він замінив Бущана. на той час рахунок на табло був 1:1.
Та на 58-й хвилині голкіпер був змушений покинути поле. Допомагали йому медики.
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Під час атаки суперника Нещерет вийшов на перехоплення. Він першим був на м'ячі, зупинивши його руками. Саме тоді йому в обличчя ногою і влучив суперник, який вирішив йти до кінця.
Гра одразу ж була зупинена. Медики поспішили надавати допомогу Нещерету. Однак продовжити гру він не зумів.
Тож на поле знову вийшов Бущан. Рахунок матчу більше не змінився.