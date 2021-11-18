В інтерв'ю він заявив, що не вибив м’яча, тому що хотів його зловити, що, за його словами, є звичайною справою.

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Ексфутболіст пояснив, що коли воротар грає на виходах, то ловить м’яч, і відбиває його, якщо не може дістати снаряд двома руками чи йде боротьба.

"Якщо боротьби немає, м’яч летить до рук, чому б його не спіймати? Я його почав викидати, коли вже розумів, що можу залетіти з ним у ворота. І, до речі, після цього був такий самий момент, я тоді відбив кулаком", – додав Філімонов.

Матч Україна – Росія

1999 року за рахунку 0:1 на користь Росії Шевченко на 88-й хвилині зі штрафного закинув м’яч за комір Філімонову. Цей гол дозволив збірній Україні вийти в стикові матчі на Євро-2000, а Росія достроково припинила боротьбу за путівку на континентальний форум.

Відео голу Шевченка