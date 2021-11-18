В интервью он заявил, что не выбил мяч, потому что хотел его поймать, что, по его словам, является обычным делом.

Смотрите также Санкции продолжаются: российские легкоатлеты и в дальнейшем будут выступать без флага и гимна

Экс-футболист объяснил, что когда вратарь играет на выходах, то ловит мяч, и отбивает его, если не может достать снаряд двумя руками или идет борьба.

"Если борьбы нет, мяч летит в руки, почему бы его не поймать? Я его начал выбрасывать, когда уже понимал, что могу залететь с ним в ворота. И, кстати, после этого был такой же момент, я тогда отбил кулаком", – добавил Филимонов.

Матч Украина – Россия

В 1999 году при счете 0:1 в пользу России Шевченко на 88-й минуте со штрафного забросил мяч за шиворот Филимонову. Этот гол позволил сборной Украины выйти в стыковые матчи на Евро-2000, а Россия досрочно прекратила борьбу за путевку на континентальный форум.

Видео гола Шевченко