World Athletics так і не знайшов причин для скасування санкцій, накладених на Всеросійську легкоатлетичну федерацію.

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"Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій схвалює рекомендацію Всесвітньої легкоатлетичної ради щодо продовження припинення членства Всеросійської федерації легкої атлетики", – йдеться у повідомленні.

Коротко про відсторонення російських атлетів