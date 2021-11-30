На 50-й хвилині поєдинку Гуцуляк після фолу Якубу впав у штрафному майданчику, і суддя після перегляду ВАР вказав на 11-метрову точку. Артем Довбик пробив із пенальті, але Дмитро Різник відбив його удар.

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Повторив рекорд

Також Різник відбив 4-й одинадцятиметровий удар поспіль і зрівнявся із рекордним показником у чемпіонатах України.

Цікаво, що подібний рекорд свого часу підкорявся ще одному голкіперу Ворскли – у період з 26 жовтня 2002 р. по 7 листопада 2004 р. непробивним з одинадцятиметрового у полтавців був Віталій Постранський. Окрім них раніше відбити чотири пенальті поспіль вдавалося Валерію Воробйову (Кривбас), Ігорю Шуховцеву (Зоря) та Рустаму Худжамову (Маріуполь).



Скриншот із сайту УПЛ