Чергове визнання Доннарумми

Донарумма у голосуванні випередив Едуара Менді, Яна Облака, Едерсона, Мануеля Нойєра, Еміліано Мартінеса, Каспера Шмейхеля, Тібо Куртуа, Кейлора Наваса та Саміра Хандановича

Варте уваги Педрі отримав приз найкращому молодому гравцю у світі

Це не перша нагорода для Доннарумми. Зі збірної Італії він став переможцем Євро-2020, де також був визнаний найкращим гравцем турніру. Саме він відбив три пенальті у фіналі проти Англії.

В голосуванні за "Золотий м'яч" італієць посів десяте місце.

Варто додати, що Доннарумма випередив Наваса в голосуванні за нагороду Льва Яшина. Але програє костариканцю боротьбу за місце у стартовому складі ПСЖ.