Воротар Вереса пропустив м'яч поміж рук під час відбиття пенальті: відео голу

Верес був близьким до того, щоб виграти матч проти Руху. Але пропустив гол наприкінці зустрічі з пенальті.

Матч в тумані

Верес та Рух зіграли матч в Луцьку. Перед початком гри поле стадіону "Авангард" затягнуло туманом, через що видимість була доволі низькою.

Перший тайм закінчився без голів. Хоча одного разу голкіперу рівнян на допомогу прийшла перекладина.

У другому таймі Верес вийшов вперед завдяки голу Панасенка.

Але Руху вдалося врятуватися в цьому матчі, коли на 81-й хвилині арбітр призначив пенальті. Пробивати пішов Климчук. Він штатний пенальтист в Русі, хоча в попередньому турі не забив у ворота Різника з Ворскли, чим дозволив йому встановити рекорд України.

Детальніше Воротар Ворскли Різник встановив новий рекорд з відбиття пенальті: відео епізоду

Цього разу Климчук теж був близьким до того, щоб не забити. Когут вгадав напрям удару та кинувся за м'ячем. Але м'яч підскочив на полі та пролетів йому поміж рук.

Відео голу з пенальті у ворота Вереса