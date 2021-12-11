Матч в тумане

Верес и Рух сыграли матч в Луцке. Перед началом игры поле стадиона "Авангард" затянуло туманом, поэтому видимость была довольно низкой.

Первый тайм закончился без голов. Хотя однажды голкиперу ровенчан на помощь пришла перекладина.

Во втором тайме Верес вышел вперед благодаря голу Панасенко.

Но Руху удалось спастись в этом матче, когда на 81-й минуте арбитр назначил пенальти. Пробивать пошел Климчук. Он штатный пенальтист в Рухе, хотя в предыдущем туре не забил в ворота Резника из Ворсклы, чем позволил ему установить рекорд Украины.

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На этот раз Климчук тоже был близок к тому, чтобы не забить. Когут угадал направление удара и бросился за мячом. Но мяч подскочил на поле и пролетел у него между рук.

Видео гола с пенальти в ворота Вереса