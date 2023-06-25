З думками про майбутнє: легенда Шахтаря та збірної України отримав тренерський диплом

Після закінчення ігрової кар'єри більшість футболістів намагаються залишитися при справах в улюбленому виді спорту. Одним із головних варіантів завжди є тренерство.

Все більше гравців задумуються про майбутнє під час ігрової кар'єри, чого раніше не спостерігалося за футболістами. Вони проходять тренерські або менеджерські курси, також розпочинають різного виду бізнес.

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Пятов хоче передавати свій досвід майбутнім поколінням

38-річний голкіпер Шахтаря Андрій Пятов зараз знаходиться на заключному етапі ігрової кар'єри, тому для нього це питання також стало актуальним. Він планує залишитися у футболі та пішов на навчання і тепер повідомив, що вже отримав тренерський диплом УЄФА категорії В.

Перший пішов. Перший диплом з тренерства. Любов до футболу в крові. Досвід потрібно вчитися використовувати з користю для наступних футбольних поколінь. Навчання продовжується,

– написав воротар.



Пятов з першим тренерським дипломом / інстаграм футболіста

Диплом категорії "В" дає право його власнику працювати помічником головного тренера у командах Першої та Другої ліги, а також у аматорському чемпіонаті.

Кар'єра Пятова у Шахтарі

13 грудня 2006 року підписав контракт із Шахтарем, який віддав за молодого голкіпера Ворскли 6 мільйонів гривень та залишив його в оренді до кінця сезону.

З сезону 2007/2008 провів за гірників майже 500 матчів та виграв 27 внутрішніх трофеїв.

Переможець останнього в історії Кубка УЄФА.

Контракт Пятова з Шахтарем діє до 30 червня 2023 року, сторони поки не продовжили угоду, а сам голкіпер зазначав, що ще збирається пограти. Серед можливих варіантів продовження кар'єри називається США, а, можливо, і перехід до Кривцова, у компнію з Мессі та Бускетсом.