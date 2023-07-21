Паризький ПСЖ, контракт із яким у футболіста закінчується 30 червня 2024 року, має намір утримати у своїй команді французького форварда. Чемпіон Франції вирішив вразити свого зіркового футболіста та готовий запропонувати йому просто космічні умови.

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Рекордна пропозиція в історії футболу

Повідомляється, що керівництво парижан підготувало для Мбаппе контракт на 10 років. За цей період футболіст може заробити один мільярд євро. Якщо Кіліан погодиться, то стане одним із найбільш високооплачуваних спортсменів усіх часів, а його контракт буде рекордним за тривалістю в елітному європейському футболі.

Це буде майже довічна угода, за умовами якої по гравцю не вестимуться трансферні переговори та він залишатиметься ключовою фігурою команди, у разі її перебудови. Про реакцію нападника на таку можливу ініціативу клубу поки нічого невідомо.

Нагадаємо. Раніше Кіліан Мбаппе повідомив, що не буде підписувати новий контракт із ПСЖ, однак збирається відпрацювати його до кінця. За таких умов паризький клуб втратить форварда безкоштовно, тому керівництво ПСЖ поставило ультиматум – або футболіст підписує новий контракт, або його продають уже в це міжсезоння. На Мбаппе головним претендентом є Реал, а також свою зацікавленість проявляли майже всі топові клуби АПЛ.