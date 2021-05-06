Воротар Борнмута забив рятівний гол на останній хвилині матчу та виграв серію пенальті: відео

Ірландський воротар академії Борнмута Марк Траверс став героєм фінального матчу Hampshire Senior Cup проти Істлі. Траверс, окрім декількох відбитих пенальті, забив рятівний гол.

Воротар відбив 2 пенальті та забив гол

21-річні футболісти зустрілися 4 травня. Упродовж гри Борнмут двічі поступався у рахунку. При чому за нічиєї 1:1 наприкінці першого тайму Істлі отримали право на пенальті.

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Однак на заваді голу став Марк Траверс, який відбив удар з 11 метрів.

Після перерви номінальні гості знову вийшли вперед. Коли до кінця матчу залишалися лічені секунди, Борнмут пішов ва-банк.

Голкіпер команди Тревер прийшов на подачу кутового та відзначився голом! М'яч ірландця врятував Бормунт від поразки.

На цьому героїзм воротаря не завершився. Команди визначали переможця у серії пенальті. Траверс відбив перший удар, що стало вирішальним. Борнмут реалізував свої спроби та здобув кубок.