Гол воротаря Аліссона приніс Ліверпулю перемогу на останній хвилині матчу АПЛ: відео

Ліверпуль у рамках 36 туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) 16 травня переміг Вест Бромвіч. Перемогу "мерсисайдцям" приніс гол воротаря Аліссона у компенсований час.

Рятівний гол Аліссона

Ліверпулю пропустив гол у дебюті гри. На 15 хвилині поєдинку Бобсон-Кану вивів Вест Бромвіч вперед. Та вже на 33 хвилині Салах відновив паритет.

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У другому таймі Ліверпулю ніяк не вдавалося забити другий гол. Підопічним Юргена Клоппа було важливо здобути перемогу, щоб зберегти шанси потрапити в Лігу чемпіонів.

На 5 компенсованій до другого тайму хвилині Ліверпуль заробив кутовий: у штрафний господарів прийшов бразильський голкіпер Аліссон.

Воротар розмістився на ближній стійці та ударом головою замкнув навіс Александера-Арнольда. Таким чином, Ліверпуль вирвав перемогу 2:1.

Відео голу Аліссона