Голкіпер забив гол у власні ворота після того, як м'яч поцілував дві стійки: відео

В американській лізі МЛС відбувся матч між двома аутсайдерами сезону – Остіном та Х'юстон Динамо. Дербі Техасу запам'яталося не тільки перемогою Остіна, але й курйозним голом.

Курйозний пенальті в МЛС

Рахунок у матчі був відкритий вже на 7-й хвилині. Остін заробив пенальті, який довірили пробити парагвайцю Сесільйо Домінгесу.

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Колишній футболіст Індепендьєнте розвів м'яч та воротаря по різних кутах. Та, на не щастя для Домінгеса, він влучив у ліву стійку, після чого м'яч знову потрапив у каркас воріт.

Здавалося, що американські "динамівці" врятувалися від швидкого голу в матчі. Однак дезорієнтований голкіпер Х'юстон Динамо Марко Марич допоміг супернику.

Після того, як м'яч вдруге поцілував стійку, він залетів у ворота рикошетом від хорватського воротаря. Марич банально не встиг зреагувати.

У підсумку Остін переміг з рахунком 2:1. Попри перемогу команда залишається на останньому місці в турнірній таблиці.