Курьезный пенальти в МЛС

Счет в матче был открыт уже на 7-й минуте. Остин заработал пенальти, который доверили пробить парагвайцу Сесильо Домингесу.

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Бывший футболист Индепендьенте развел мяч и вратаря по разным углам. Но, к не счастью для Домингеса, он попал в левую стойку, после чего мяч снова попал в каркас ворот.

Казалось, что американские "динамовцы" спаслись от быстрого гола в матче. Однако дезориентированный голкипер Хьюстон Динамо Марко Марич помог сопернику.

После того как мяч во второй раз поцеловал стойку, он залетел в ворота рикошетом от хорватского вратаря. Марич банально не успел среагировать.

В итоге Остин победил со счетом 2:1. Несмотря на победу команда остается на последнем месте в турнирной таблице.