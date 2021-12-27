Курйозна шайба, яку зарахував суддя

Поєдинок був не лише багатим на результативні шайби, а й на курйозне взяття воріт. Шайба перетнула лінію після кидка російського хокеїста.

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Все б нічого, але ворота Швеції посунулись та були не на своєму місці. Росіянин падав на лід та зачепив володіння суперника. Суддя не повинен був зараховувати цю шайбу, але рефері вирішив інакше, вказавши на центр арени.

Відео скандального епізоду

До слова, навіть таке курйозне взяття воріт не дозволило росіянам святкувати перемогу. Усі три періоди завершувались на користь хокеїстів зі Швеції – 1:0, 1:2, 2:3.

Шведи наколотили шість шайб та здобули звитягу з рахунком 3:6.

Завдяки перемозі шведські хокеїсти очолили групу В. Росіяни з нулем замикають таблицю.

Наступний поєдинок Швеція зіграє проти Словаччини, а Росія зустрінеться з Швейцарією.

Відеоогляд матчу