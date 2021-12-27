Курьезная шайба, которую засчитал судья

Поединок был богатым не только на результативные шайбы, но и на курьезное взятие ворот. Шайба пересекла линию после броска российского хоккеиста.

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Все бы ничего, но ворота Швеции отодвинулись и были не на своем месте. Россиянин падал на лед и задел владения соперника. Судья не должен был засчитывать эту шайбу, но рефери решил иначе, указав на центр арены.

Видео скандального эпизода



К слову, даже такое курьезное взятие ворот не позволило россиянам праздновать победу. Все три периода завершались в пользу хоккеистов из Швеции – 1:0, 1:2, 2:3.

Шведы наколотили шесть шайб и одержали победу со счетом 3:6.

Благодаря победе шведские хоккеисты возглавили группу В. Россияне с нулем замыкают таблицу.

Следующий поединок Швеция сыграет против Словакии, а Россия встретится со Швейцарией.

Видеообзор матча