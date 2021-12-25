"Холодний душ" після емоцій у матчі

Під кригою опинились захисник Лангенталя Тайлер Хіггінс та нападник Сієрри Арно Монтандон. Хокеїсти під час боротьби, відкрили двері загородження та опинились під кригою.

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Неприємний інцидент стався на 14-й хвилині матчу. Суддя зупинив зустріч та допоміг іншим хокеїстам витягати з холодної води потерпілих. Після цього гра таки була відновлена.

Відео моменту

Поєдинок завершився перемогою Лангенталя з бойовим рахунком 2:3.

Після матчу з курйозним моментом Лангенталь продовжує йти четвертим у таблиці чемпіонату Швейцарії, маючи у своєму активі 53 очки.

Сієрра із 41 балами посідає 7 місце.

Після поєдинку фото гравців у воді опублікував на своїх сторінці у твітері Лангенталь. Клуб позначив соцмережі суперника та коротко підписав світлину: "Потрібен новий каток?".



Світлина інциденту / Фото з твітеру Лангенталя