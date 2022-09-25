Воронін взяв участь у матчі легенд Ліверпуля та МЮ: українець тріумфував вдруге
Колишні зірки грандів АПЛ Ліверпуля та Манчестер Юнайтед знову зійшлись на футбольному полі. "Мерсисайдці" вдруге перемогли "червоних дияволів".
Перемога знову за "мерсисайдцями"
Участь у поєдинку взяв колишній форвард Андрій Воронін, який знову одягнув футболку Ліверпуля. Вже на старті матчу рахунок у зустрічі було відкрито після красивого удару від Бербатова. Болгарин розмочив нулі на табло 0:1, пише 24 канал.
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Ліверпуль залишив свої голи на другий тайм. Спершу на 4-й хвилині Гонсалес зрівняв рахунок 1:1, а вже наприкінці поєдинку Сінама-Понголь вперше у матчі вивів "мерсисайдців" уперед. Цей гол став переможним для Ліверпуля 2:1.
Клуб Андрія Вороніна вдруге переграв Манчестер Юнайтед. Переможець поєдинку став володарем кубка "Легенди півночі".
Перша зустріч між цими грандами АПЛ відбулась у травні, тому Ліверпуль теж святкував перемогу ще з більш переконливим рахунком 3:1.
Відеоогляд матчу легенд
Що відомо про Вороніна у Ліверпулі
- У перший день липня 2007-го український нападник змінив леверкузенський Баєр на англійський Ліверпуль. Воронін перейшов на правах вільного агента.
- В АПЛ пробув понад рік та повернувся у Німеччину. Герта орендувала українця в англійського клубу. Після майже річної оренди Андрій повернувся в Англію.
- Пробув у Ліверпулі ще пів року та поїхав виступати у московське дінамо.
- Воронін відіграв за Ліверпуль 40 матчів, у яких відзначився 6 голами та 5 асистами.