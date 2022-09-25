Воронін взяв участь у матчі легенд Ліверпуля та МЮ: українець тріумфував вдруге

Колишні зірки грандів АПЛ Ліверпуля та Манчестер Юнайтед знову зійшлись на футбольному полі. "Мерсисайдці" вдруге перемогли "червоних дияволів".

Перемога знову за "мерсисайдцями"

Участь у поєдинку взяв колишній форвард Андрій Воронін, який знову одягнув футболку Ліверпуля. Вже на старті матчу рахунок у зустрічі було відкрито після красивого удару від Бербатова. Болгарин розмочив нулі на табло 0:1, пише 24 канал.

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Ліверпуль залишив свої голи на другий тайм. Спершу на 4-й хвилині Гонсалес зрівняв рахунок 1:1, а вже наприкінці поєдинку Сінама-Понголь вперше у матчі вивів "мерсисайдців" уперед. Цей гол став переможним для Ліверпуля 2:1.

Клуб Андрія Вороніна вдруге переграв Манчестер Юнайтед. Переможець поєдинку став володарем кубка "Легенди півночі".

Перша зустріч між цими грандами АПЛ відбулась у травні, тому Ліверпуль теж святкував перемогу ще з більш переконливим рахунком 3:1.

Відеоогляд матчу легенд

Що відомо про Вороніна у Ліверпулі