Воронін став героєм благодійного матчу за мир, який був присвячений Марадоні: відео голів

У понеділок, 14 листопада, відбувся благодійний матч, у якому на футбольне поле вийшло багато легенд. Був у поєдинку свій український слід.

Легенди футболи були поділені на команду синіх та білих. У синьому колективі був присутній Андрій Воронін. Хоча перед поєдинком анонсували появу у протистоянні й Олександра Зінченка. Але згодом стало відомо, що це фейк, пише 24 канал.

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Не розгубив техніку та гольове відчуття

Матч "Ми граємо за мир" був присвячений Дієго Марадоні, який покинув наш світ 25 листопада 2020 року. Перемога у поєдинку здобули футболісти у синьому, а один із найбільших внесків зробив українець Воронін. Андрій не розгубив із віком майстерність та гольове чуття.

У першому епізоді колишній нападник збірної України класно відгукнувся на дальній стійці та в останній момент встиг пробити по воротах білої команди. Холоднокровність Вороніна зашкалює.

У другому моменті український форвард зіграв ще яскравіше. Андрій став адресатом розрізної передачі, Воронін на швидкості красиво обіграв голкіпера та вже у порожні ворота надіслав м'яч.

Воронін вивів свою команду уперед та приніс перемогу у матчі 4:3. Андрій став одним із героїв благодійної зустрічі.

Відео голів Вороніна